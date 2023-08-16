Контейнеры семи цветов: в Украине изменят методику раздельного сбора бытовых отходов

Согласно документу, раздельный сбор бытовых отходов проводится целью подготовки бытовых отходов к повторному использованию, рециклингу для уменьшения количества захороненных на полигонах отходов.

При этом системы раздельного сбора бытовых отходов определяются местным органом власти с учетом экономической целесообразности.

Контейнеры для раздельной сборки отходов

Проектом определяется, что раздельный сбор отходов в населенных пунктах осуществляется для таких видов отходов, как бумага и картон, пластик, стекло, металл. При этом создаются условия для раздельного сбора биоотходов, текстиля, опасных отходов в составе бытовых и других видов отходов, подлежащих раздельному сбору, в частности, отходов древесины, упаковки, электрического и электронного оборудования, батарей и аккумуляторов.

Крупногабаритные и ремонтные бытовые отходы собираются отдельно в контейнерах емкостью 8 куб. м и более, которые размещаются на контейнерных площадках и пунктах раздельного сбора бытовых отходов, а также по заявке.

Согласно проекту, контейнеры и пластиковые пакеты для разных видов бытовых отходов должны быть окрашены (или иметь окрашенную основную часть или крышку или наклейку размерами 150х450 мм) в такой цвет: