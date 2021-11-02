Конте возглавил английский "Тоттенхэм"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Тоттенхэма".

"Мы рады объявить о назначении Антонио Конте нашим главным тренером с контрактом до лета 2023 года с возможностью продления", - говорится в сообщении.

Отметим, на прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" разгромил "Тоттенхэм" в центральном матче тура АПЛ, после чего был уволен предыдущий тренер "шпор" Нуну Эшпириту Санту.

Конте до "Тоттенхэма" выигрывал чемпионские титулы в Серии А, в том числе трижды с "Ювентусом", с "Челси" - в АПЛ, а также выводил сборную Италии в четвертьфинал Евро-2016.