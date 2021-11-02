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Конте очолив англійський "Тоттенхем"

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Лондон, Вівторок 02 листопада 2021 15:56
Конте очолив англійський "Тоттенхем" Фото: Антоніо Конте (twitter.com/SpursOfficial)
Автор: Артем Горовенко

Італійський футбольний тренер Антоніо Конте очолив англійський "Тоттенхем". Контракт розрахований до літа 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Тоттенхема".

"Ми раді оголосити про призначення Антоніо Конте нашим головним тренером з контрактом до літа 2023 року з можливістю продовження", - йдеться в повідомленні.

Інші деталі угоди не наводяться.

Зазначимо, минулого тижня "Манчестер Юнайтед" розгромив "Тоттенхем" в центральному матчі туру АПЛ, після чого був звільнений попередній тренер "шпор" Нуну Эшпириту Санту.

Конте до "Тоттенхема" вигравав чемпіонські титули в Серії А, в тому числі тричі з "Ювентусом", з "Челсі" - в АПЛ, а також виводив збірну Італії до чвертьфіналу Євро-2016.

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