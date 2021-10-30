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"МЮ" разгромил "Тоттенхэм" в центральном матче тура АПЛ: Роналду вновь с голом

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Лондон, Суббота 30 октября 2021 21:28
"МЮ" разгромил "Тоттенхэм" в центральном матче тура АПЛ: Роналду вновь с голом Фото: Роналду и Кавани отметились голами за "МЮ" в победном матче над "Тоттенхэмом" (twitter.com/premierleague)
Автор: Игорь Литвиненко

"Манчестер Юнайтед" разгромно обыграл "Тоттенхэм" в центральном матче 10-го тура английской Премьер-лиги. "Красные дьяволы" отгрузили в ворота "шпор" три сухих гола - 3:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В первом тайме единственный результативный удар был на счету Криштиану Роналду, который с лету отправил мяч в сетку с угла вратарской после передачи от партнера по сборной Португалии Бруно Фернандеша - 1:0.

Во второй половине уже сам КриРо выступил в качестве ассистента, отдав голевую передачу на Эдисона Кавани, который на 64-й минуте удвоил преимущество "МЮ" - 2:0.

Добил "шпор" Маркус Рэшфорд. Англичанин за четыре минуты до окончания основного времени вышел на "свидание" с Уго Льорисом после передачи Неманьи Матича и переиграл кипера лондонцев - 3:0.

Победа позволила "МЮ" обойти "Тоттенхэм" в турнирной таблице. У "красных дьяволов" после 10 туров 17 очков, у "шпор" - 15.

&quot;МЮ&quot; разгромил &quot;Тоттенхэм&quot; в центральном матче тура АПЛ: Роналду вновь с голом

Напомним, в прошлом туре АПЛ "МЮ" был уничтожен "Ливерпулем" - 0:5.

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