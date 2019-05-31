Конте назначен главным тренером "Интера"

Новым главным тренером "Интер" стал Антонио Конте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт миланского клуба.

Срок контракта не уточняется. По данным СМИ, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года.

Конте ранее работал в "Ювентусе", сборной Италии и "Челси". Конте возглавлял туринский клуб с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в лондонскую команду, откуда был уволен летом прошлого года и с того момента пребывал без клуба.

Нерадзурри под руководством Лучано Спаллетти заняли четвертое место в Серии А и пробились в Лигу чемпионов. 30 мая миланский клуб объявил об уходе специалиста. Он был назначен главным тренером "Интера" в июне 2017 года.