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"Интер" объявил об уходе Спаллетти

Новости » Спорт    30.05.2019 - 12:22
"Интер" объявил об уходе Спаллетти
Фото: Лучано Спалетти (inter.it)

Специалист проработал два сезона

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. 

Миланская команда поблагодарила за работу 60-летнего специалиста. 

"Клуб благодарит тренера за проделанную работу и за путь, который мы прошли вместе", - говорится в сообщении нерадзурри.

Ранее сообщалось, что новым наставником "Интера" станет Антонио Конте, который ранее работал в "Ювентус", "Челси" и сборной Италии, а ныне находится без клуба. Также появлялась информация об интересе нерадзурри к Жозе Моуринью, возглавлявшему команду с 2008 по 2010 год.

Спаллетти был назначен на пост главного тренера "Интера" в 2017 году. Специалисту не удалось завоевать с клубом ни одного трофея, но при этом он сумел дважды подряд вывести команду в Лигу чемпионов.

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