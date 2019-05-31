ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Конте назначен главным тренером "Интера"

Новости » Спорт    31.05.2019 - 09:51
Конте назначен главным тренером "Интера"
Фото: Антонио Конте (chelseafc.com)

Срок и сумма контракта не уточняется

Новым главным тренером "Интер" стал Антонио Конте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт миланского клуба.

Срок контракта не уточняется. По данным СМИ, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года.

Конте ранее работал в "Ювентусе", сборной Италии и "Челси". Конте возглавлял туринский клуб с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в лондонскую команду, откуда был уволен летом прошлого года и с того момента пребывал без клуба.

Нерадзурри под руководством Лучано Спаллетти заняли четвертое место в Серии А и пробились в Лигу чемпионов. 30 мая миланский клуб объявил об уходе специалиста. Он был назначен главным тренером "Интера" в июне 2017 года.

Тренер "Милана" покинул команду за два года до окончания контракта Гвардиола может стать самым успешным футбольным тренером всех времен
Новости Украины Интертренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь