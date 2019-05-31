Конте призначений головним тренером "Інтера"

Фото: Антоніо Конте (chelseafc.com)

Термін і сума контракту не уточнюється

Новим головним тренером "Інтер" став Антоніо Конте. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт міланського клубу.

Термін контракту не уточнюється. За даними ЗМІ, угоду з 49-річним фахівцем розрахована до 2022 року.

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Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX — Inter (@Inter) May 31, 2019

Конте раніше працював в "Ювентусі", збірної Італії і "Челсі". Конте очолював туринський клуб з 2011 по 2014 рік, після чого почав роботу в збірній Італії. Після двох років з національною командою фахівець перебрався в лондонську команду, звідки був звільнений влітку минулого року і з того моменту перебував без клубу.

Нерадзуррі під керівництвом Лучано Спаллетті зайняли четверте місце в Серії А і пробилися в Лігу чемпіонів. 30 травня міланський клуб оголосив про відхід фахівця. Він був призначений головним тренером "Інтера" в червні 2017 року.