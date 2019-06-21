ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС продлил санкции против РФ за нарушение минских соглашений

Новости » Политика    21.06.2019 - 01:41
ЕС продлил санкции против РФ за нарушение минских соглашений
Иллюстративное фото (УНИАН)

Экономические санкции против России продлены на полгода

В связи с несоблюдением условий минских соглашений на Донбассе Европейский союз решил продлить еще на пол года секторальные экономические санкции против России. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В связи с агрессией России против Украины, которая продолжается с 2014 года, санкции продлены до 31 января 2020 года. Решение приняли лидеры стран-членов ЕС 201 июня.

Снятие этих санкций возможно только в случае полного выполнения минских договоренностей.

Добавим, что секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных банков РФ и компаний страны в первичных и вторичных рынков капитала в Евросоюзе. Также налагается запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливается запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России.

Также России ограничивают доступ к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиске ее залежей.

Напомним, также Совет Европейского союза в четверг, 20 июня, принял решение о продлении санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма и Севастополя.

Евросоюз продлил "крымские" санкции против России На саммите ЕС примут решение об очередном продлении санкций против России
Новости Украины Санкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь