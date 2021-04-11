На контакты США и России по открытому небу может повлиять ситуация в Украине, - WP

Контактам России и США по Договору по открытому небу может помешать ситуация вокруг Украины. В Госдепе заявили, что решение по возвращению в ДОН еще не принято.
Об этом сообщает The Washington Post.
Издание отмечает, что отмена решения предыдущей администрации США, которое было связано с выходом из договора, даст возможность обеспечить ценную прозрачность и диалог между Москвой и Вашингтоном.
Источник в американском конгрессе уточнил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin были направлены в Украину, где хранятся на складах, которые расположены далеко от линии соприкосновения. По его словам, это связано с опасениями США по поводу эскалации.
Напомним, в середине февраля Российская Федерация заявила, что готова вернуться к Договору об открытом небе. Но только в том случае, если Штаты сделают то же самое.
Как писало РБК-Украина, в середине января Министерство иностранных дел России сообщило, что РФ выходит из Договора по открытому небу. В качестве причины выхода указано отсутствие прогресса в устранении препятствия для работы Договора в новых условиях.
Так, 22 ноября прошлого года США официально вышли из Договора по открытому небу. Причиной этому стало невыполнение РФ своих обязательств в рамках этого договора, заявляли в Вашингтоне.