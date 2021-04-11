На контакти США і Росії з відкритого неба може вплинути ситуація в Україні, - WP

Контактам Росії та США щодо Договору з відкритого неба може перешкодити ситуація навколо України. У Держдепі заявили, що рішення щодо повернення у ДВН ще не прийнято.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що скасування рішення попередньої адміністрації США, що було пов'язано з виходом з договору, дасть можливість забезпечити цінну прозорість і діалог між Москвою і Вашингтоном. Джерело в американському конгресі уточнив, що протитанкові ракетні комплекси Javelin були направлені в Україну, де зберігаються на складах, які розташовані далеко від лінії зіткнення. За його словами, це пов'язано з побоюваннями США з приводу ескалації.