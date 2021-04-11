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На контакти США і Росії з відкритого неба може вплинути ситуація в Україні, - WP

Автор: Артур Родивилов

Контактам Росії та США щодо Договору з відкритого неба може перешкодити ситуація навколо України. У Держдепі заявили, що рішення щодо повернення у ДВН ще не прийнято.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що скасування рішення попередньої адміністрації США, що було пов'язано з виходом з договору, дасть можливість забезпечити цінну прозорість і діалог між Москвою і Вашингтоном.

Джерело в американському конгресі уточнив, що протитанкові ракетні комплекси Javelin були направлені в Україну, де зберігаються на складах, які розташовані далеко від лінії зіткнення. За його словами, це пов'язано з побоюваннями США з приводу ескалації.

Нагадаємо, в середині лютого Російська Федерація заявила, що готова повернутися до Договору про відкрите небо. Але тільки в тому випадку, якщо Штати зроблять те ж саме.

Як повідомляло РБК-Україна, в середині січня Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що РФ виходить з Договору з відкритого неба. В якості причини виходу зазначено відсутність прогресу в усуненні перешкод для роботи Договору в нових умовах.

Так, 22 листопада минулого року США офіційно вийшли з Договору з відкритого неба. Причиною цьому стало невиконання РФ своїх зобов'язань в рамках цього договору, заявляли у Вашингтоні.

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