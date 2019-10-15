ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У контактній групі вимагають вивести війська з ряду населених пунктів Донбасу

Новини » Політика    15.10.2019 - 18:57
У контактній групі вимагають вивести війська з ряду населених пунктів Донбасу
Фото: представник України в ТКГ Леонід Кучма (РБК-Україна)

Україна наполягає на демілітаризації околиць Новоазовська і Старобешевого

На засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона вимагала відвести війська з ряду населених пунктів окупованого Донбасу. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Зокрема, українська сторона зазначила, що бойовики продовжують систематично порушувати режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення, в тому числі в районі Золотого і Петровського, де має відбутися розведення сил. При цьому Україна відзначила, що розведення відбудеться за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках.

"Незважаючи на зобов'язання, зафіксовані мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не відводять від лінії зіткнення важку артилерію, зате розміщують на передовій танки і міномети. Окремо українська сторона підкреслила необхідність демілітаризації населених пунктів Кальміусбке, Новоазовськ, Саханка і Кумачово, де повинні бути відведені важке озброєння і техніка", - додала Оліфер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в Мінську наполягає на повному припиненні вогню і розпуску самопроголошених "ЛДНР".

До цього повідомлялося, що контактна група безрезультатно завершила сьогоднішню зустріч у Мінську.

Місцеві вибори на Донбасі неможливі без досягнення умов безпеки, - Пристайко
Новини України ДонбасКонтактная групаВідведення озброєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся