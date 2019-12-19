Сайдик рассказал подробности заседания ТКГ

Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

По словам Сайдика, стороны конфликта на Донбассе должны проявить политическую волю для выполнения решений нормандского саммита

Во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске дискуссии проходили под влиянием решений, достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки". Об этом на ресс-конференции по итогам заседания группы заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что стороны конфликта на Донбассе должны проявить политическую волю для выполнения решений, принятых на нормандском саммите.

"Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия", - сказал представитель ОБСЕ.

По словам дипломата, на сегодняшних переговорах ТКГ не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех".

"Они приложили существенные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, до конца года. Некоторые шаги еще предстоит сделать, чтобы на самом деле реализовать эти ожидания", - сказал он.

Спецпредставитель ОБСЕ не исключил, что договоренность об обмене удерживаемыми может быть достигнута в режиме видеоконференции.

"Думаю, желание со всех сторон есть осуществить именно этот обмен. Есть еще разные технические моменты, которые надо будет уточнить", - отметил Сайдик.

Также дипломат сообщил, что ТКГ повторно заявила о своей приверженности режиму прекращения огня.

Кроме того, по словам Сайдика, рабочая группа по безопасности начала дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Речь идет о новых трех участках. Политическая подгруппа ТКГ обсуждала правовые аспекты статуса ОРДЛО.

Следующее заседание ТКГ в Минске пройдет 16 января.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что участники ТКГ не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР".

Также, по словам министра, участники ТКГ не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины.

Отметим, 18 декабря прошло первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Заседание подгрупп ТКГ продолжалось более семи часов. Ожидалось, что стороны обсудят формулу обмена пленными, вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.