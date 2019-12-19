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В контактній групі розповіли деталі переговорів про розведенні на Донбасі

Новини » Політика     19.12.2019 - 14:48
В контактній групі розповіли деталі переговорів про розведенні на Донбасі
Фото: Олексій Резніков (twitter.com kievpravda)

Сторони в ТКГ обговорюють механізм верифікації та моніторингу розведення

Під час засідання підгруп Тристоронньої контактної групи в Мінську між сторонами не було суперечностей щодо необхідності розведенні сил і засобів на Донбасі. Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, між сторонами тривають дискусії щодо механізму верифікації та моніторингу розведення.

"Наскільки я проінформований нашої підгрупою з безпеки, вони обговорювали саме механізм верифікації та моніторингу, але принципово у них не було протиріч, що це має статися. Єдине, у них йдуть дискусії, в якийсь момент, з нуля годин, як це контролювати", - сказав Рєзніков.

Також Резніков пояснив, чому українська сторона на саміті "нормандської четвірки" в Парижі підняла питання розширення мандату місії ОБСЄ.

"Для того, щоб вони могли робити моніторинг і верифікацію порушень тиші 24 години 7 днів на тиждень... Щоб зняти всі сумніви, ми чекаємо рішення ОБСЄ...Але наскільки я розумію, група працює над тим, як це зробити. І очікування того, що в цьому році це повинно початися, у нас досить оптимістичні", - повідомив він.

Брифінг представників України в ТКГ Олексія Резнікова та Валерії Лутковської щодо результатів зустрічі у Мінську.

Брифінг представників України в ТКГ Олексія Резнікова та Валерії Лутковської щодо результатів зустрічі у Мінську.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 19 грудня 2019 р.

Раніше РБК-Україна писало, що в ОБСЄ заявили, що нові ділянки розведення сил у Донбасі узгодять в найближчі тижні або місяці. Як зазначили спостерігачі, найважливішим досягненням попереднього розведення сил на Донбасі стало будівництво мосту в Станиці Луганській.

Також повідомлялося, що за словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдика, робоча група з безпеки початку дискусію з визначенням трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів. Політична підгрупа ТКГ обговорювала правові аспекти статусу ОРДЛО.

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