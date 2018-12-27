Глава МИД Германии приветствовал новогоднее перемирие на Донбассе

Фото: Хайко Маас (facebook.com/heiko.maas.98)

Хайко Маас заявил, что перемирие следует соблюдать в долгосрочной перспективе

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в четверг, 27 декабря, приветствовал договоренности о новогоднем перемирии на Донбассе и призвал к дальнейшим шагам в области гуманитарного обеспечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, перемирие на Донбассе следует соблюдать в долгосрочной перспективе.

"Хорошо, что стороны конфликта на востоке Украины договорились о зимнем перемирии. Его следует соблюдать в долгосрочной перспективе. Выступаем за дальнейшие гуманитарные шаги, чтобы именно в зимние месяцы снизить страдания людей", - приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Напомним, сегодня участники трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции договорились о перемирии на Донбассе с 29 декабря.

Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявив, что на сегодняшнем заседании в режиме видеоконференции обсуждалось предложение Украины, которое было внесено еще на прошлом заседании ТКГ в Миснке о введении режима тишины. В частности, перемирие начинается с 00:01 на 29 декабря. Марчук отметил, что Украине удалось достичь договоренности о перемирии на Донбассе.