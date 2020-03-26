Контактная группа обсудила вопрос обмена пленными с ОРДЛО

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными с ОРДЛО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, среди ключевых вопросов, которые были нарушены украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона подтвердила преданность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.

Также продолжается работа над формированием списков в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации относительно следующих участков разведение сил и средств, учитывая прежде всего на гуманитарные критерии.

"Во время заседания никаких документов подписано не было", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращение украинских заложников с ОРДЛО может произойти в течение двух месяцев. Об этом говорили участники Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта.

Кроме того, украинская сторона внесла в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар.

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала ТКГ список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными. Глава государства отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.