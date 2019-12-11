Украина просит ОБСЕ не пускать на участки разведение боевиков с символикой СЦКК

Фото: боевики на мосту в Станице Луганской (facebook.com / pressjfo.news)

Речь идет о боевиках из так называемого "СЦКК" в Станице Луганской

Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой поспособствовать недопущению на участки разведения сил представителей незаконных вооруженных формирований с символикой "СЦКК", в частности в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Так, сегодня во время рабочей встречи украинская сторона Совместного центра по контролю и координации обратилась к наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о содействии в недопущении боевиков в нарукавных повязках с символикой так называемой "СЦКК" в район восстановленного пешеходного моста в Станице Луганской.

"Также, стороны обменялись оценками ситуации безопасности на участках разведения, определили пути дальнейшего взаимодействия украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ в Украине", - добавили в штабе.

Напомним, ранее в штабе сообщили о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе. По состоянию на 11 декабря между восстановленным мостом в Станице Луганской и КПВВ были перевезены около 2600 человек. Также на участке разведения продолжают работать представители Красного Креста.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в зоне проведения ООС на Донбассе был ранен один украинский военный. В общем боевики, несмотря на договоренности, 3 раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. При этом оккупанты применяли запрещенные минометы 82-го калибра.