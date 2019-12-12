ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Контактна група 18 грудня обговорить нові ділянки розведення на Донбасі

Новини » Політика     12.12.2019 - 16:31
Контактна група 18 грудня обговорить нові ділянки розведення на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/photos/osce_smmu)

На даний момент невідомо, на яких ділянках буде розведення

Тристороння контактна група обговорить нові ділянки розведення на Донбасі на зустрічі 18 грудня. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, передають російські ЗМІ.

У той же час Руденко не уточнив, які саме ділянки будуть обрані для розведення згідно з рішенням саміту нормандського.

"Ці речі будуть обговорюватися в рамках мінської контактної групи, засідання якої відбудеться 18 грудня", - зазначив він.

Нагадаємо, на саміті в Парижі "нормандська четвірка" погодила розведення сил ще на трьох ділянках. Джерела РБК-Україна повідомляли, що російська сторона на переговорах наполягала на розведенні сил по всій лінії зіткнення, однак на сьогодні погоджено лише три ділянки.

У той же час міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким, зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі. Він також підкреслив, що нові ділянки розведення повинні стати гуманітарними зонами, які дозволять облаштувати переходи і переїзди і поліпшити життя людей в зоні розмежування.

Бойовики на Донбасі посилюють підготовку артпідрозділів, - ГУР
Новини України ДонбасРозведення силКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся