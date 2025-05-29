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Контакти українських виробників дронів у вільному доступі? У мережі розгорівся скандал

Україна, Четвер 29 травня 2025 22:57
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Контакти українських виробників дронів у вільному доступі? У мережі розгорівся скандал Фото: (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У соцмережах розгорівся скандал після допису блогера Ігоря Лаченкова, який звинуватив волонтерку Марію Берлінську в оприлюдненні таблиці з контактами українських виробників дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Лаченкова та заяву Берлінської.

Лаченков поширив скріншот публікації з російського Telegram-каналу, де волонтерці "дякують за ідентифікацію обʼєктів, повʼязаних з безпілотниками".

Контакти українських виробників дронів у вільному доступі? У мережі розгорівся скандал

Тим часом Берлінська відповіла на критику та заявила, що таблиця з контактами "стара як світ", а росіяни про неї нібито давно знають.

За словами Берлінської, у таблиці була інформація, яку виробники, школи, майстерні дронів попросили в неї включити.

"Інформація в ній лише та, яку виробники, школи, майстерні самі попросили в неї включити. Тобто лише та інформація, яка є в публічному доступі. Ви б краще запарились тим, що донедавна в реєстрах були реальні відкриті дані виробництв, з адресами. Які ми з боями змусили закрити. А не номери та сайти, які дають для реклами. Але розбиратися довго і нецікаво", - написала вона.

До обговорення також долучився ексначальник штабу "Азов" Богдан Кротевич, який наголосив, що не всі російські відомства мають аналітичні відділи, однак більшість мають агентів, які тільки й чекають вказівок.

"Тобто, по суті, ти сам робиш роботу за ворога: "Привіт, тримай список". Зі свого боку, якийсь інший підрозділ противника, що займається іншим напрямком бачить, що саме в цьому районі в нього є "законсервований агент", здатний, наприклад, замінувати об’єкт. І тут же – ось тобі вся необхідна інформація", - пояснив він.

Кротевич зауважив, що кожен військовий це розуміє.

"Мені навіть складно описувати настільки логічну очевидну інформацію. Але коли подібні ситуації трапляються не вперше - це вже привід для реакції з боку відповідальних органів", - додав він.

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