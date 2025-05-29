Контакты украинских производителей дронов в свободном доступе? В сети разгорелся скандал

В соцсетях разгорелся скандал после сообщения блогера Игоря Лаченкова, который обвинил волонтера Марию Берлинскую в обнародовании таблицы с контактами украинских производителей дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Лаченкова и заявление Берлинской.

Лаченков распространил скриншот публикации из российского Telegram-канала, где волонтерку "благодарят за идентификацию объектов, связанных с беспилотниками".

Тем временем Берлинская ответила на критику и заявила, что таблица с контактами "стара как мир", а россияне о ней якобы давно знают.

По словам Берлинской, в таблице была информация, которую производители, школы, мастерские дронов попросили в нее включить.

"Информация в ней только та, которую производители, школы, мастерские сами попросили в нее включить. То есть только та информация, которая есть в публичном доступе. Вы бы лучше запарились тем, что до недавнего времени в реестрах были реальные открытые данные производств, с адресами. Которые мы с боями заставили закрыть. А не номера и сайты, которые дают для рекламы. Но разбираться долго и неинтересно", - написала она.

К обсуждению также присоединился экс-начальник штаба "Азов" Богдан Кротевич, который отметил, что не все российские ведомства имеют аналитические отделы, однако большинство имеют агентов, которые только и ждут указаний.

"То есть, по сути, ты сам делаешь работу за врага: "Привет, держи список". Со своей стороны, какое-то другое подразделение противника, занимающееся другим направлением видит, что именно в этом районе у него есть "законсервированный агент", способный, например, заминировать объект. И тут же - вот тебе вся необходимая информация", - пояснил он.

Кротевич заметил, что каждый военный это понимает.

"Мне даже сложно описывать столь логичную очевидную информацию. Но когда подобные ситуации случаются не впервые - это уже повод для реакции со стороны ответственных органов", - добавил он.