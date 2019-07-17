Контакт-центр "Ивано-Франковскгаза" обработал более 500 тыс. обращений потребителей

Иллюстративное фото (пресс-служба "Ивано-Франковскгаза")

Пик обращений в контакт-центр приходится на начало месяца

С начала года операторы контакт-центра "Ивано-Франковскгаза" обработали свыше 500 тыс. обращений. Львиная их доля – это представление показаний счетчиков (490 тыс). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что контакт-центр является одним из ключевых каналов взаимодействия газораспределительной компании с потребителем. Он работает с 2015 года. Пик обращений в контакт-центр приходится на начало месяца. Именно с 1 по 5 число жители звонят, чтобы передать показания счетчика. В эти дни поступает 70% всех обращений.

"Когда потребители звонят в пиковое время, срок ожидания ответа оператора увеличивается. На звонки отвечает до 15 операторов. В пиковый день один оператор может обработать более 1 тыс. звонков", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Ивано-Франковскгаз" Юрий Колодий.

По словам пресс-службы, программное обеспечение контакт-центра предоставляет приоритет обратным звонкам, заказанным через личный кабинет на сайте 104.ua и звонкам с мобильных телефонов, находящихся в очереди больше 10 минут.

"Чтобы не ожидать в очереди ответа оператора, в "Ивано-Франковскгазе" рекомендуют передавать показания дистанционно. Сейчас, кроме контакт-центра, среди дистанционных сервисов, работает личный кабинет, мобильные приложения 104Mobile и 104 Mobile Light, IVR, СМС на номер 7104 и чат-бот 7104ua в мессенджере Viber. С их помощью потребители могут круглосуточно за считанные минуты передать показания счетчика, оплаты за газ или проверить состояние лицевого счета", - говорится в сообщении.