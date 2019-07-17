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Контакт-центр "Івано-Франківськгазу" опрацював понад 500 тис. звернень споживачів

Новини » Енергетика    17.07.2019 - 16:22
Контакт-центр "Івано-Франківськгазу" опрацював понад 500 тис. звернень споживачів
Ілюстративне фото (прес-служба "Івано-Франківськгазу")

Пік звернень до контакт-центру припадає на початок місяця

З початку року оператори контакт-центру "Івано-Франківськгазу" опрацювали понад 500 тис. звернень. Левова їх частка – це подання показань лічильників (490 тис.). Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що контакт-центр є одним з ключових каналів взаємодії газорозподільної компанії зі споживачем. Він працює з 2015 року. Пік звернень до контакт-центру припадає на початок місяця. Саме з 1 по 5 число мешканці телефонують, щоб передати показання лічильника. У ці дні надходить 70%  усіх звернень.

"Коли споживачі телефонують у піковий час,  термін очікування відповіді оператора збільшується. На дзвінки відповідає до 15  операторів. У піковий день один оператор може опрацювати  понад 1 тис. дзвінків", - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Івано-Франківськгаз" Юрій Колодій.

За словами прес-служби, програмне забезпечення контакт-центру надає пріоритет зворотним дзвінкам, замовленим через особистий кабінет на сайті 104.ua та дзвінкам з мобільних телефонів, що перебувають у черзі більше 10 хвилин.

"Щоб не очікувати в черзі відповіді оператора, в "Івано-Франківськгазі" рекомендують передавати показання дистанційно. Наразі, окрім контакт-центру, серед дистанційних сервісів, працює особистий кабінет, мобільні додатки 104Mobile та 104 Mobile Light, IVR, СМС на номер 7104 та чат-бот 7104ua у месенджері Viber. З їхньою допомогою споживачі можуть цілодобово за лічені хвилини передати показання лічильника, оплати за газ чи перевірити стан особового рахунку", - йдеться у повідомленні.

У Харкові було виявлено понад 400 випадків крадіжки газу, - "Харківміськгаз" "Дніпропетровськгаз" зазнав збитків більш ніж 1,5 млн грн через дії шахраїв
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