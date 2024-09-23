Контакт має бути публічним. У Польщі учням та вчителям заборонили спілкуватися у соцмережах

Такі норми були введені в рамках закону Lex Kamilek, а навчальні заклади мали реалізувати їх до серпня 2024 року.

Одним з нововведень стало регулювання питання контакту між викладачами та студентами, вчителями та учнями, через соціальні мережі та месенджери.

Міністерство юстиції Польщі пояснює, що у разі необхідності спілкування в позаурочний час, дозволяється використовувати тільки офіційні канали:

службову електронну пошту,

службовий телефон.

Такі правила стосуються спілкування не лише вчителів з учнями, але й з їхніми батьками або опікунами.

Водночас зазначається, що соціальний контакт з дитиною через соцмережі чи приватні електронні пошти може бути допустимим, однак лише у випадку присутності дорослих у групі спілкування.

Також повідомляється, що учні тепер не можуть запрошувати вчителів у друзі у соцмережах, а вчителям забороняється приймати такі запрошення. Окрім цього, зазначається, що діти, батьки та вчителі мають припинити спілкуватися за допомогою груп, створених у Facebook чи Messenger.

Однак відомо, що не всі вчителі сприйняли такі нововведення, стверджуючи, що подібні стандарти можуть ускладнити спілкування. Особливо це стосується випадків, коли дитина хоче повідомити про тривожну або конфліктну ситуацію в родині. Наразі дискусії щодо деяких норм, які були введені законом Lex Kamilek, тривають у суспільстві.

Lex Kamilek

Це польський закон, ухвалений у 2023 році після трагічної смерті 8-річного хлопчика Каміла з Ченстохови, якого вбив вітчим. Він спрямований на посилення захисту дітей від насильства та покращення системи реагування на випадки жорстокого поводження.

Основні зміни включають обов'язкову перевірку працівників, які взаємодіють з дітьми, у реєстрі сексуальних злочинців і надання довідок про несудимість. Також запроваджено так звані "стандарти захисту дітей" у школах, спортивних та медичних центрах. Ці заходи спрямовані на попередження подібних трагедій через раннє виявлення загроз для дитини​.

Крім того, закон передбачає спеціальне навчання суддів у справах, пов'язаних із дітьми, та створення системи аналізу серйозних випадків насильства над дітьми (Serious Case Review) для запобігання у майбутньому​ трагедій.