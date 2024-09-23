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Контакт должен быть публичным. В Польше ученикам и учителям запретили общаться в соцсетях

Фото: украинские школьники в польской школе (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В новом учебном году в Польше были введены новые правила общения учащихся и учителей в социальных сетях. Оно было частично запрещено, так как контакт должен оставаться публичным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал inPoland.

Такие нормы были введены в рамках закона Lex Kamilek, а учебные заведения должны были реализовать их до августа 2024 года.

Одним из новшеств стало регулирование вопроса контакта между преподавателями и студентами, учителями и учениками через социальные сети и мессенджеры.

Министерство юстиции Польши объясняет, что в случае необходимости общения во внеурочное время разрешается использовать только официальные каналы:

  • служебную электронную почту,
  • служебный телефон.

Такие правила касаются общения не только учителей с учениками, но и с их родителями или опекунами.

В то же время отмечается, что социальный контакт с ребенком через соцсети или частные электронные почты может быть допустим, но только в случае присутствия взрослых в группе общения.

Также сообщается, что учащиеся теперь не могут приглашать учителей в друзья в соцсетях, а учителям запрещается принимать такие приглашения. Кроме того, говорится, что дети, родители и учителя должны прекратить общаться с помощью групп, созданных в Facebook или Messenger.

Однако известно, что не все учителя восприняли такие нововведения, утверждая, что подобные стандарты могут усложнить общение. Особенно это касается случаев, когда ребенок хочет сообщить о тревожной или конфликтной ситуации в семье. В настоящее время дискуссии о некоторых нормах, введенных законом Lex Kamilek, продолжаются в обществе.

Lex Kamilek

Это польский закон, принятый в 2023 году после трагической смерти 8-летнего мальчика Камила из Ченстоховы, убитого отчим. Он направлен на усиление защиты детей от насилия и улучшение системы реагирования на случаи жестокого обращения.

Основные изменения включают обязательную проверку работников, взаимодействующих с детьми, в реестре сексуальных преступников и предоставление справок о несудимости. Также введены так называемые "стандарты защиты детей" в школах, спортивных и медицинских центрах. Эти меры направлены на предупреждение подобных трагедий из-за раннего выявления угроз для ребенка.

Кроме того, закон предусматривает специальное обучение судей по делам, связанным с детьми, и создание системы анализа серьезных случаев насилия над детьми (Serious Case Review) для предотвращения в будущем трагедий.

Чтобы узнать сколько украинских учеников поехали в этом году учиться в Польшу, - читайте наш материал.

Также недавно мы сообщали о том, что в МОН представили план по возобновлению образовательного процесса на деоккупированных территориях Украины.

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