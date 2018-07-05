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Консультации по ЦИК должны быть проведены с участием президента, - нардеп

НовостиПолитика    05.07.2018 - 19:07
Фото: Оксана Сыроед (rada.gov.ua)
Фото: Оксана Сыроед (rada.gov.ua)

Вопрос обновления ЦИК может быть вынесен в Раду только после проведения консультаций с участием президента, заявила Сыроид

Вопрос обновления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) может быть вынесен на рассмотрение в Верховную раду только после проведения консультаций с участием президента Украины. Об этом в кулуарах Рады сообщила заместитель председателя парламента Оксана Сыроид, передает корреспондент РБК-Украина.

"Рассмотрение вопроса ЦИК - это вопрос, требующий консультаций, в том числе с президентом. Я надеюсь, что нынешний урок он усвоит: нельзя ломать депутатов и надо искать консенсус. Не может быть так, как хочет он. В ЦИК не должны быть представители одного президента", - заявила она.

Она также отметила, что президент пытался шантажировать парламент.

"240 голосов означает, что мы переживаем все, что переживали все составы парламентов со всеми президентами. Нынешний президент не является уникальным. К такому шантажу прибегали все его предшественники. Это такая типичная практика. Этот процесс прекратит быть таким, когда мы из-за изменений в Конституцию установим парламентский контроль над президентом как над исполнительной властью или исполнительную власть заберем от президента к премьер-министру. Итог пока очень прост. Парламент будет работать. Это то, на что не расчитывал президент. Президент рассчитывал, что президент будет шантажировать, и парламент не будет работать", - добавила она.

Сыроид также подчеркнула, что голосование без представителей БПП не является созданием новой коалиции.

Напомним, сегодня парламент отказался голосовать за вопрос обновления Центральной избирательной комиссии. Так, по словам спикера Рады Андрея Парубия, к нему обратились несколько глав фракций, которые сообщили, что не будут голосовать за новый состав ЦИК. 

В свою очередь фракция Блок Петра Порошенко приняла решение на своем заседании о том, что не будет голосовать за любые решения в случае неподдержки вопроса Центральной избирательной комиссии в зале.

Десять нардепов от БПП поддержали законопроект несмотря на отказ фракции голосовать Рада поддержала за основу законопроект относительно обнародования законов
Теги публикации: Центральная избирательная комиссия, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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