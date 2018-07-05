Консультації з ЦВК повинні бути проведені за участю президента, - нардеп

Питання оновлення ЦВК може бути подано в Раду тільки після проведення консультацій з участю президента, заявила Сироїд

Питання оновлення Центральної виборчої комісії (ЦВК) може бути винесено на розгляд у Верховну раду тільки після проведення консультацій за участю президента України. Про це в кулуарах Ради повідомила заступник голови парламенту Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

"Розгляд питання ЦВК - це питання, що вимагає консультацій, в тому числі з президентом. Я сподіваюся, що нинішній урок він засвоїть: не можна ламати депутатів і треба шукати консенсус. Не може бути так, як хоче він. У ЦВК не повинні бути представники одного президента", - заявила вона.

Вона також зазначила, що президент намагався шантажувати парламент.

"240 голосів означає, що ми переживаємо все, що переживали всі склади парламентів з усіма президентами. Нинішній президент не є унікальним. До такого шантажу вдавалися всі його попередники. Це така типова практика. Цей процес припинить бути таким, коли ми із-за змін в Конституцію встановимо парламентський контроль над президентом як над виконавчою владою або виконавчу владу заберемо від президента до прем'єр-міністра. Підсумок поки дуже простий. Парламент буде працювати. Це те, на що не очікував президент. Президент розраховував, що президент буде шантажувати, і парламент не буде працювати", - додала вона.

Сыроид також підкреслила, що голосування без представників БПП не є створенням нової коаліції.

Нагадаємо, сьогодні парламент відмовився голосувати за питання оновлення Центральної виборчої комісії. Так, за словами спікера Ради Андрія Парубія, до нього звернулися кілька голів фракцій, які повідомили, що не будуть голосувати за новий склад ЦВК.

У свою чергу фракція Блок Петра Порошенка ухвалила рішення на своєму засіданні про те, що не буде голосувати за будь-які рішення в разі непідтримки питання Центральної виборчої комісії у залі.