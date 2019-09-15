Консультации с миссией МВФ по новой программе продолжаются, - Маркарова

Консультации с миссией Международного валютного фонда (МВФ) об условиях новой программы все еще продолжаются. Об этом заявила министр экономики Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр рассказала, что сейчас продолжаются активные консультации по поводу новой программы Фонда.

"Давайте разделять вопросы по бюджету и вопросы по МВФ. Миссия МВФ работает. Мы пока ничего не комментируем. Работа только начата. Продолжаются активные консультации. Какая будет программа, какие будут условия, мы сообщим, как только у нас будет вырисовываться эта программа ", - заявила Маркарова.

Напомним, директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что тема эффективной антикоррупционной структуры в Украине будет одной из основных на переговорах миссии Фонда с властями Украины.

Добавим, агентство Fitch Ratings среди рисков новой программы с МВФ называет плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ (ни одна из них не была выполнена до конца - ред.), а также потенциально негативные судебные решения, которые приведут к отмене реформ, к примеру, в отношении "ПриватБанка".