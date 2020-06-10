Консультативный референдум обойдется Украине в не менее 2 млрд гривен, - Айвазовская

Фото: Ольга Айвазовская (РБК-Украина)

Айвазовская считает, что консультативный референдум потерял свою ценность

Проведение консультативного референдума по стоимости не будет отличаться от расходов на проведение выборов. На подготовку и проведение выборов Украина тратит не менее 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, говорится в материале РБК-Украина "Власть народу: зачем Зеленскому всеукраинский референдум и как его будут проводить".

По ее словам, на сегодня консультативный референдум потерял свою ценность.

"Он имел вес, когда социология не имела широкого распространения, когда не было интернета, когда данные общественного мнения нельзя было измерять ежедневно. Но в нашем случае это некий атавизм. Ведь государство будет финансировать референдум. Выборы у нас обходятся примерно в два миллиарда гривен - и расходы на проведение референдума не будут меньше", – сказала Айвазовская.

Отметим, вчера, 9 июня, президент Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о народовластии. Это комплекс проектов, в которые, в частности, входит восстановление закона о всеукраинском референдуме.

Ранее РБК-Украина писало, что парламент может принять законопроект о народовластии в первом чтении уже 18 июня.

Также сообщалось, что в начале марта в Раде появился текст законопроекта "О всеукраинском референдуме".

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Автор: Милан Лелич