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Консультативний референдум обійдеться Україні не менше 2 млрд гривень, - Айвазовська

Новини » Політика     10.06.2020 - 09:23
Консультативний референдум обійдеться Україні не менше 2 млрд гривень, - Айвазовська
Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)

Айвазовська вважає, що консультативний референдум втратив свою цінність

Проведення консультативного референдуму за вартістю не буде відрізнятися від витрат на проведення виборів. На підготовку і проведення виборів Україна витрачає не менше 2 мільярдів гривень.

Про це повідомила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Влада народу: навіщо Зеленському всеукраїнський референдум і як його будуть проводити".

За її словами, на сьогодні консультативний референдум втратив свою цінність.

"Він мав вагу, коли соціологія не мала широкого поширення, коли не було інтернету, коли дані громадської думки не можна було вимірювати щодня. Але в нашому випадку це певний атавізм. Адже держава буде фінансувати референдум. Вибори у нас обходяться приблизно в два мільярди гривень - і витрати на проведення референдуму не менше", – сказала Айвазовська.

Зазначимо, вчора, 9 червня, президент Володимир Зеленський подав у Верховну раду законопроект про народовладдя. Це комплекс проектів, які, зокрема, входить відновлення закону про всеукраїнський референдум.

Раніше РБК-Україна писало, що парламент може прийняти законопроект про народовладдя в першому читанні вже 18 червня.

Також повідомлялося, що на початку березня у Раді з'явився текст законопроекту "Про всеукраїнський референдум".

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Автор: Мілан Лєліч

Теги Новини України референдумОльга Айвазовськавыборы
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