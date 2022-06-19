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Консультативная миссия ЕС возобновляет работу в Одессе

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Воскресенье 19 июня 2022 18:50
Консультативная миссия ЕС возобновляет работу в Одессе Фото: Консультативная миссия ЕС возобновляет работу в Одессе (euam-ukraine.eu)
Автор: Иван Носальский

Участники Консультативной миссии ЕС начали возвращаться в Одессу. Они прибыли в город впервые после начала полномасштабной войны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил заместитель главы Консультативной миссии Фредерик Васлау.

Он отметил, что сейчас проводится подготовка к возвращению к работе в Одессе. Также планируется провести встречи с представителями местных властей Одесской области для обсуждения возобновления экспорта украинского зерна.

По словам Васлау, Консультативная миссия планирует частично изменить сферу своей работы. Теперь она будет заниматься помощью в расследовании военных преступлений России в Украине.

"Для этого у нас есть 40-50 экспертов, набираем персонал, они будут помогать украинским правоохранителям в расследовании преступлений, сбора доказательств, хранении этих доказательств, чтобы в дальнейшем привлечь виновных к ответственности", - рассказал Васлау.

Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе российские оккупанты обстреляли полевой офис консультативной миссии ЕС в Украине (КМЕС).

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