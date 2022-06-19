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Консультативна місія ЄС відновлює роботу в Одесі

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Неділя 19 червня 2022 18:50
Консультативна місія ЄС відновлює роботу в Одесі Фото: Консультативна місія ЄС відновлює роботу в Одесі (euam-ukraine.eu)
Автор: Іван Носальський

Учасники Консультативної місії ЄС почали повертатися до Одеси. Вони прибули до міста вперше після початку повномасштабної війни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", про це заявив заступник голови Консультативної місії Фредерік Васлау.

Він зазначив, що наразі проводиться підготовка до повернення до роботи в Одесі. Також планується провести зустрічі з представниками місцевої влади Одеської області для обговорення відновлення експорту українського зерна.

За словами Васлау, Консультативна місія планує частково змінити сферу своєї роботи. Тепер вона займатиметься допомогою у розслідуванні військових злочинів Росії в Україні.

"Для цього у нас є 40-50 експертів, набираємо персонал, вони допомагатимуть українським правоохоронцям у розслідуванні злочинів, збору доказів, зберіганні цих доказів, щоб надалі притягти винних до відповідальності", - розповів Васлау.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі російські окупанти обстріляли польовий офіс консультативної місії ЄС в Україні (КМЕС).

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