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Консультант демократов собирала компромат на Трампа, - посол Украины в США

Новости » Политика    03.05.2019 - 10:29
Консультант демократов собирала компромат на Трампа, - посол Украины в США
Фото: посол Украины в США Валерий Чалый (из открытых источников)

Консультант комитета Демпартии США просила у Украины информацию о деятельности Манафорта

Консультант комитета Демократической партии Александра Чалупа собирала компромат на Дональда Трампа во время избирательной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в США Валерия Чалого изданию The Hill.

По словам Чалого, представитель демократов украинского происхождения Чалупа обращалась в украинское посольство с запросом на получение информации о деятельности главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в Украине.

"Чалупа позже пыталась договориться о том, чтобы президент Украина Петр Порошенко прокомментировал российские связи Манафорта во время визита в США в 2016 году", - рассказал посол.

Посол отметил, что Чалупа была известна посольству по ее контактам с украинским и другими диаспорами в Вашингтоне, а о ее связи с Демократической партией они узнали позже.

"Мы были удивлены, увидев интерес Александры к делу Манафорта. Она преследовала свои собственные интересы. Представители посольства однозначно заявили об отказе вмешиваться, потому что мы были уверены, что это исключительно внутренние вопросы США", - подчеркнул Чалый.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Уильям Барр начал работу над расследованием связей украинских деятелей из Демократической партией США с целью умышленного раскрытия информации о деятельности главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

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