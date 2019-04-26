Трамп: Минюст США должен изучить связи между Украиной и Клинтон

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По его словам, в Украине хотели помочь Хиллари Клинтон в президентской гонке

Генеральный прокурор США Билл Барр работает над "чрезвычайными" разоблачениями в отношении деятелей из Украины, которые якобы в 2016 году умышленно раскрыли информацию о "темных делах" главы избирательного штаба республиканцев Пола Манафорта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью Fox News.

По его словам, это могло быть сделано для того, чтобы помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон в президентской гонке. Он добавил, что в прошлом месяце украинский генпрокурор Юрий Луценко открыл производство относительно утечки информации из так называемой черной бухгалтерии Виктора Януковича. Эти данные заставили Манафорта уйти с должности главы избирательного штаба Трампа.

Расследование было начато после появления аудиозаписи, на которой два антикоррупционных чиновника из Украины якобы признают, что опубликовали финансовые данные Манафорта и информацию о его связях с российскими актерами в Украине умышленно, чтобы помочь Клинтон в 2016 году.

Fox News также пишет, что суд в Украине недавно признал утечку информации о Манафорте незаконной попыткой повлиять на американские выборы. Ведущий телеканала Шон Ханнити спросил Трампа, нужно ли американцам увидеть результаты украинского расследования относительно возможного сотрудничества Клинтон с украинскими чиновниками.

"Думаю да. Могу себе представить, что Барр захочет это увидеть. Я, конечно же, полагаюсь на генпрокурора. Посмотрим, что он скажет об этом. Кажется, это большое дело, очень интересный эпизод в отношении Украины. Я недавно говорил с новым президентом и поздравил его. Но это кажется очень, очень большим делом. И я не удивлен", - сказал Трамп.

РБК-Украина писало, что директор НАБУ Артем Сытник заявил, что заявление Луценко, в котором он публично предполагает вмешательство НАБУ в американские выборы, не соответствует действительности и является абсурдной попыткой дискредитировать бюро.

Сытник уверен, что детективы не собирали и не передавали доказательства преступлений политтехнолога Пола Манафорта, который до скандала с "черной бухгалтерией" Партии регионов возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа.

Напомним, суд приговорил бывшего политтехнолога Виктора Януковича и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта до 7,5 лет. Манафорт признал свою вину в этих преступлениях, а также в сговоре с целью отмывания денег, налогового мошенничества, а также в международном лоббизме без регистрации и согласился сотрудничать со следствием в сентябре.