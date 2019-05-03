Консультант демократів збирала компромат на Трампа, - посол України в США

Фото: посол України в США Валерій Чалий (з відкритих джерел)

Консультант комітету Демпартії США просила в України інформацію про діяльність Манафорта

Консультант комітету Демократичної партії Олександра Чалупа збирала компромат на Дональда Трампа під час виборчої кампанії в Сполучених Штатах у 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в США Валерія Чалого виданню The Hill.

За словами Чалого, представник демократів українського походження Чалупа зверталась в українське посольство з запитом на отримання інформації про діяльність глави виборчого штабу Трампа Пола Манафорта в Україні.

"Чалупа пізніше намагалася домовитись про те, щоб президент Україна Петро Порошенко прокоментував російські зв'язки Манафорта під час візиту в США в 2016 році", - розповів посол.

Посол зазначив, що Чалупа була відома посольству за її контактами з українською та іншими діаспорами у Вашингтоні, а про її зв'язок з Демократичною партією вони дізналися пізніше.

"Ми були здивовані, побачивши інтерес Олександри до справи Манафорта. Вона переслідувала свої власні інтереси. Представники посольства однозначно заявили про відмову втручатися, тому що ми були впевнені, що це виключно внутрішні питання США", - наголосив Чалий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор США Вільям Барр розпочав роботу над розслідуванням зв'язків українських діячів з Демократичною партію США з метою навмисного розкриття інформації про діяльність глави виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.