Консульство Угорщини на Закарпаття отримало погрози, поліція відкрила справу

Фото: автомобіль поліції (РБК-Україна)

Консульство Угорщини на Закарпаття отримало лист з погрозами. У зв'язку з цим представники дипломатичної місії звернулися до поліції.

Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ України.

В поліцію представники консульства в Береговому звернулися сьогодні, 27 січня. Вони заявили, що невідомі надіслали на електронну пошту лист з погрозами їх співробітникам і в цілому українцям угорського походження.

За фактом події поліція відкрила кримінальну справу за ч.2 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх національності, в поєднанні з загрозами). Санкція за цією статтею - п'ять років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що угорське посольство отримало лист з погрозами напередодні візиту міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в Україну. У цьому випадку поліція також почала перевірку.

Крім цього, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на сьогодні немає ніяких підстав для сепаратизму серед українських угорців. А емоції і недовіра тільки заважають Києву і Будапешту розвивати відносини.