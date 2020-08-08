Карантин не готовы ослабить Киев и 8 областей

Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)

В Киеве превышена динамика роста случаев коронавируса

По состоянию на субботу, 8 августа, карантин не могут ослаблять в Киеве и 8 областях Украины. Эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует установленным критериям.

Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Украины.

Так, перейти к следующему этапу ослабления карантина не могут:

Киев - превышена динамика выявления случаев COVID-19;

Киевская область - превышена динамика;

Волынская область - превышен процент выявления новых больных,

Ивано-Франковская область - превышен процент обнаружения;

Одесская область - превышены процент выявления и динамика;

Ровенская область - превышены процент выявления и динамика;

Харьковская область - превышены процент выявления и динамика;

Черниговская область - превышен процент обнаружения;

Черновицкая область - превышены процент выявления и динамика.

Напомним, очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса установили в Украине сегодня, 8 августа; за последние сутки в стране обнаружили 1489 новых больных.

Антирекорд по количеству новых больных коронавирусом также установил сегодня Киев; в столице зафиксировали 200 новых случаев COVID-19.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине правительство поручило Минздраву проверить готовность больниц второй волны принимать больных COVID-19.