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В Молдове парламент угрожает президенту Додону отстранением от должности

Новости » Политика    01.12.2018 - 03:58
В Молдове парламент угрожает президенту Додону отстранением от должности
Фото: Игорь Додон (presedinte.md)

Депутаты обвиняют Игоря Додона в нарушении конституции

В Молдове парламент может отстранить президента страны Игоря Додона от должности президента. Об этом заявил в пятницу, 30 ноября, спикер парламента Андриан Канду, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Канду, депутаты могут принять соответствующее постановление до конца текущего года, несмотря на то что их четырехлетний мандат истек 30 ноября.

Спикер добавил, что парламент после истечения полномочий не имеет права принимать законы, но может принимать постановления.

"Парламенту не придется принимать закон, чтобы отправить президента в отставку, поскольку это можно сделать решением законодательного органа", - сказал Канду.

Додона могут отстранить из-за того, что он в нарушение конституции отказался подписать пять законов, повторно принятых парламентом.

Канду сослался на 89-ю статью, что "президент может быть отстранен от должности парламентом в случае совершения деяний, которые нарушают положения Основного закона".

Напомним, депутаты парламента Молдовы проголосовали за отмену "дня тишины" и запрета на агитацию в день выборов.

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