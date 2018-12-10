Конституційний суд вп'яте відсторонив Додона з посади президента Молдови

Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)

Суд визнав Додона нездатним виконувати свої обов'язки

Конституційний суд Молдови відсторонив Ігоря Додона від виконання обов'язків президента через відмову підписати закони, які напередодні підтримав парламент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

З вимогою усунути президента з посади до Конституційного суду звернулися спікер парламенту Андріан Канду і депутат Серджіу Сирбу. У своєму зверненні від 7 грудня депутати попросили КС дозволити спікеру Андріану Канду або прем'єру Павлу Філіпу підписати замість президента Ігоря Додона п'ять законопроектів.

Повідомляється, що Додон відмовився промульгувати новий Кодекс про телебачення і радіо, закони про продаж Республіканського стадіону, перейменування свята 9 травня і про Генінспекторат карабінерів.

Як зазначається, це вже п'яте відсторонення чинного президента Ігоря Додона. Згідно з рішенням КС від 17 жовтня 2017, тимчасово виконувати обов'язки президента і підписувати укази про призначення в разі потреби можуть спікер парламенту або прем'єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Андріан Канду анонсував усунення Ігоря Додона з посади президента до кінця поточного року. Голова молдовського парламенту наголосив, що президент на порушення конституції відмовився підписати п'ять законів, ухвалених парламентом повторно.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови проголосували за скасування "дня тиші" і заборони на агітацію в день виборів.