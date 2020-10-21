Конституционный Суд ответил на обвинения в нарушении прав президента

Фото: заседание Конституционного суда (РБК-Украина)

Конституционный Суд ответил на обвинения партии "Слуга народа" в том, что КС нарушает право президента и Верховной рады участвовать в конституционных процессах. Вечером 20 октября было опубликовано соответствующее заявление.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

В КС подчеркнули, что стоят на защите прав человека и гражданина и находится вне политики.

"Конституционный Суд Украины служит исключительно Конституции Украины, а не политическим партиям", - говорится в заявлении.

Также заявления в адрес КС, которые сводятся к обвинениям в "грубом нарушении" судом прав президента Украины и Верховной рады называют попыткой подрыва авторитета Конституционного Суда.

"Конституционный Суд надеется, что публикация, размещенная на официальных страницах политической партии "Слуга народа" в социальных сетях, отражает позицию отдельных политиков, а не президента и Верховной рады", - говорится в заявлении.

Отмечается, что дела, конституционное производство по которым открыто, суд рассматривает в порядке письменного или устного производства. При этом основной формой рассмотрения дел в суде является письменное производство.

В то же время решения вопроса относительно определения и изменения формы рассмотрения дела на любой стадии конституционного производства является исключительным правом суда.

Ранее партии "Слуга народа" заявили, что представителя Верховной рады в КС Ольгу Совгирю вместе с представителем президента в КС Федором Вениславским не пустили, сославшись на карантин, на заседание по рассмотрению дела относительно конституционности декларирования, мониторинга образа жизни чиновников и обновленной статьи 368-5 УК об уголовной ответственности за незаконное обогащение

РБК-Украина писало, что ранее в Конституционный суд Украины поступило представление о возможности привлекать президента к административной ответственности.