Конституційний Суд відповів на звинувачення у порушенні прав президента

Фото: засідання Конституційного суду (РБК-Україна)

Конституційний Суд відповів на звинувачення партії "Слуга народу" в тому, що КС порушує право президента і Верховної ради брати участь у конституційних провадженнях. Ввечері 20 жовтня була опублікована відповідна заява.

Про це повідомила прес-служба суду.

В КС наголосили, що стоять на захисті прав людини і громадянина та знаходиться поза політикою.

"Конституційний Суд України служить виключно Конституції України, а не політичним партіям", - йдеться в заяві.

Також заяви на адресу КС, які зводяться до звинувачень у "грубому порушенні" судом прав президента України та Верховної ради називають спробою підриву авторитету Конституційного Суду.

"Конституційний Суд сподівається, що публікація, розміщена на офіційних сторінках політичної партії "Слуга народу" в соціальних мережах, відображає позицію окремих політиків, а не президента та Верховної ради", - йдеться у заяві.

Зазначається, що справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, суд розглядає в порядку письмового або усного провадження. При цьому основною формою розгляду справ у суді є письмове провадження.

Водночас вирішення питання щодо визначення та зміни форми розгляду справи на будь-якій стадії конституційного провадження є виключним правом суду.

Раніше партії "Слуга народу" заявили, що представника Верховної ради у КС Ольгу Совгирю разом з представником президента в КС Федором Веніславським не пустили, пославшись на карантин, на засідання з розгляду справи щодо конституційності декларування, моніторингу способу життя чиновників і оновленої статті 368-5 ККУ про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

РБК-Україна писало, що раніше до Конституційного суду України надійшло подання про можливість притягати президента до адміністративної відповідальності.