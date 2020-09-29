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Конституційний суд відклав розгляд закону про ринок землі

Київ, Вівторок 29 вересня 2020 11:58
Конституційний суд відклав розгляд закону про ринок землі
Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд України відклав розгляд клопотання про конституційність закону про ринок землі. На засідання не зміг з'явитися представник президента в суді.

Про це повідомляє "Суспільне".

Представник президента в КСУ Федір Веніславський відправив до суду клопотання про неможливість бути присутнім на засіданні і перенесення розгляду. Судді його прохання задовольнили. Дата нового засідання поки невідома.

Нагадаємо, в середині травня в КСУ надійшло конституційне подання 53 нардепів, які просили перевірити закон про ринок землі на відповідність Конституції. Воно надійшло від народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя".

Також на початку травня суд отримав подання про скасування закону про ринок землі від депутатів "Батьківщини" і членів депутатської групи "За майбутнє".

Закон про ринок землі парламент прийняв 31 березня 2020 року. Згідно з документом, ринок землі запрацює з 1 липня 2021 року.

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