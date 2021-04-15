Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент

Конституционный суд Молдовы на сегодняшнем заседании разрешил президенту Майе Санду распустить парламент страны . Суд, заслушав доводы президента, пришел к решению, что парламент действительно нужно распустить.

Как постановил Конституционный суд, парламент Молдовы нужно распустить на основании того, что нет возможности сформировать правительство. Это решение суда можно обжаловать.

Однако сейчас президент Санду не сможет распустить парламент, хотя и получила одобрение Конституционного суда. Дело в том, что до 30 мая на территории Молдовы действует режим чрезвычайного положения, во время которого запрещено распускать парламент.

Депутаты пропрезидентской фракции молдавского парламента "Действие и солидарность" уже обратились в КС Молдовы, чтобы оспорить введение ЧП, но решение суд еще не принимал.