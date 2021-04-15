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Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент

Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд Молдови на сьогоднішньому засіданні дозволив президенту Майї Санду розпустити парламент країни. Суд, заслухавши доводи президента, дійшов рішення, що парламент дійсно потрібно розпустити.

Про це повідомив молдовський портал NewsMaker.

Як постановив Конституційний суд, парламент Молдови потрібно розпустити на підставі того, що немає змоги сформувати уряд. Це рішення суду не можна оскаржити.

Однак зараз президент Санду не зможе розпустити парламент, хоч отримала схвалення від Конституційного суду. Річ у тому, що до 30 травня на території Молдови діє режим надзвичайного стану, під час якого заборонено розпускати парламент.

Депутати пропрезидентської фракції молдовського парламенту "Дія та солідарність" вже звернулися до КС Молдови, щоб оскаржити введення НС, але рішення суд ще не ухвалював.

Нагадаємо, Санду почала підготовку до розпуску парламенту Молдови ще наприкінці березня. Тоді вона запросила парламентські фракції на консультації після того, як парламент вдруге не зміг призначити Кабмін.

Як писало РБК-Україна, з 1 квітня у Молдові почав діяти режим НС, на введенні якого наполягав уряд країни.

Введення НС президент Молдови називала спробою відкласти розпуск парламенту.

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Новини України ПарламентМолдоваМая Санду
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