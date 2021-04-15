Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент

Конституційний суд Молдови на сьогоднішньому засіданні дозволив президенту Майї Санду розпустити парламент країни . Суд, заслухавши доводи президента, дійшов рішення, що парламент дійсно потрібно розпустити.

Як постановив Конституційний суд, парламент Молдови потрібно розпустити на підставі того, що немає змоги сформувати уряд. Це рішення суду не можна оскаржити.

Однак зараз президент Санду не зможе розпустити парламент, хоч отримала схвалення від Конституційного суду. Річ у тому, що до 30 травня на території Молдови діє режим надзвичайного стану, під час якого заборонено розпускати парламент.

Депутати пропрезидентської фракції молдовського парламенту "Дія та солідарність" вже звернулися до КС Молдови, щоб оскаржити введення НС, але рішення суд ще не ухвалював.