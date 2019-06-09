ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Конституційний суд Молдови призначив тимчасового президента

Новини » Політика    09.06.2019 - 11:32
Конституційний суд Молдови призначив тимчасового президента
Фото: Павел Філіп (ec.europa.eu)

Таке рішення суд ухвалив після звернення депутатів

Конституційний суд Молдови вранці 9 червня призначив тимчасового виконувача обов'язки президента країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на point.md.

Як повідомляється, після звернення депутатів молдовського парламенту Конституційний суд ухвалив рішення про призначення тимчасового виконувача обов'язки президента Молдови. Так, тимчасовим в. о. президента став заступник глави Демократичної партії Павел Філіп.

Зазначається, що Філіп повинен повідомити Конституційний суд про обставини, які виправдовують розпуск парламенту і, в залежності від обставин, видати указ про розпуск парламенту та призначення дострокових парламентських виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Молдови, всупереч рішенню Конституційного суду про його розпуск, проголосував за обрання прем'єр-міністром лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду.

7 червня Конституційний суд Молдови ухвалив необхідність розпустити парламент країни через нездатність депутатів сформувати уряд. Президент країни Ігор Додон не підписав відповідний указ, пояснивши це можливістю компромісу. Вже 8 червня новий склад кабміну був сформований ACUM і соціалістами. Однак термін формування уряду закінчився опівночі 8 червня. Тепер президент країни не виключає дострокові вибори парламенту.

У Молдові невідомі розгорнули намети біля держустанов Парламент Молдови визнав країну "захопленою державою"
Новини України МолдоваПавел Филип
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся