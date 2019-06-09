Конституційний суд Молдови призначив тимчасового президента

Фото: Павел Філіп (ec.europa.eu)

Таке рішення суд ухвалив після звернення депутатів

Конституційний суд Молдови вранці 9 червня призначив тимчасового виконувача обов'язки президента країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на point.md.

Як повідомляється, після звернення депутатів молдовського парламенту Конституційний суд ухвалив рішення про призначення тимчасового виконувача обов'язки президента Молдови. Так, тимчасовим в. о. президента став заступник глави Демократичної партії Павел Філіп.

Зазначається, що Філіп повинен повідомити Конституційний суд про обставини, які виправдовують розпуск парламенту і, в залежності від обставин, видати указ про розпуск парламенту та призначення дострокових парламентських виборів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Молдови, всупереч рішенню Конституційного суду про його розпуск, проголосував за обрання прем'єр-міністром лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду.

7 червня Конституційний суд Молдови ухвалив необхідність розпустити парламент країни через нездатність депутатів сформувати уряд. Президент країни Ігор Додон не підписав відповідний указ, пояснивши це можливістю компромісу. Вже 8 червня новий склад кабміну був сформований ACUM і соціалістами. Однак термін формування уряду закінчився опівночі 8 червня. Тепер президент країни не виключає дострокові вибори парламенту.