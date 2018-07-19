Конституционный суд Германии отклонил жалобу экологов на "Северный поток-2"

Экологи указывают на серьезный экологический ущерб в результате строительства трубопровода

Конституционный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу немецкого Союза охраны природы Германии в отношении протеста против прокладки газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Конституционного суда в Карлсруэ, передает NYT.

Как сообщается, экологи намеревались выступить против решения Высшего административного суда, который ранее отклонил поданную экологами жалобу на порядок утверждения плана строительства "Северного потока-2".

Так, организация указывает на серьезный экологический ущерб в результате строительства трубопровода.

Однако, Конституционный суд отклонил иск, аргументировав свое решение тем, что экологи не смогли в достаточной степени объяснить свою позицию.

Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что Германия находится полностью под контролем" и "в плену в России" в вопросе проекта газопровода.

Еще до саммита в Хельсинки Трамп называл "Северный поток-2" полной катастрофой.

"Я считаю, что "Северный поток-2" - это полная катастрофа. Это ужасно, что Германия имеет газопровод из России. Мне сообщали, что до 70% энергоресурсов Германии после строительства нового газопровода будет поставляться из России. Как вы можете говорить о мире, если Россия имеет такое влияние в вашей стране?", - заявил Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.