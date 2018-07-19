Конституційний суд Німеччини відхилив скаргу екологів на "Північний потік-2"

Екологи вказують на серйозну екологічну шкоду внаслідок будівництва трубопроводу

Конституційний суд Німеччини не прийняв до розгляду скаргу німецької Спілки охорони природи Німеччини стосовно протесту проти прокладання газогону "Північний потік-2" дном Балтійського моря. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Конституційного суду в Карлсруе, пердає NYT.

Як повідомляється, екологи мали намір виступити проти рішення Вищого адміністративного суду, що раніше відхилив подану екологами скаргу на порядок затвердження плану будівництва "Північного потоку-2".

Так, організація вказує на серйозну екологічну шкоду внаслідок будівництва трубопроводу.

Однак, Конституційний суд відхилив позов, аргументувавши своє рішення тим, що екологи не змогли достатньою мірою пояснити свою позицію.

Раныше повыдомлялося, що в Конгрес США внесли законопроект, що передбачає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Окрім того, президент США Дональд Трамп неодноразово підкреслював, що Німеччина знаходиться повністю під контролем" і "в полоні у Росії" у питанні проекту газопроводу.

Ще до саміту в Гельсінкі Трамп називав "Північний потік-2" повною катастрофою.

"Я вважаю, що "Північний потік-2" - це повна катастрофа. Це жахливо, що Німеччина має газопровід з Росії. Мені повідомляли, що до 70% енергоресурсів Німеччини після будівництва нового газопроводу буде поставлятися з Росії. Як ви можете говорити про мир, якщо Росія має такий вплив у вашій країні?", - заявив Трамп на прес-конференції з прем'єром Британії Терезою Мей.