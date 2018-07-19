Конституційний суд Німеччини відхилив скаргу екологів на "Північний потік-2"

Новини Енергетика 19.07.2018 - 12:39
Ілюстративне фото (flickr com)
Ілюстративне фото (flickr com)

Екологи вказують на серйозну екологічну шкоду внаслідок будівництва трубопроводу

Конституційний суд Німеччини не прийняв до розгляду скаргу німецької Спілки охорони природи Німеччини  стосовно протесту проти прокладання газогону "Північний потік-2" дном Балтійського моря. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Конституційного суду в Карлсруе, пердає NYT.

Як повідомляється, екологи мали намір виступити проти рішення Вищого адміністративного суду, що раніше відхилив подану екологами скаргу на порядок затвердження плану будівництва "Північного потоку-2".

Так, організація вказує на серйозну екологічну шкоду внаслідок будівництва трубопроводу.

Однак, Конституційний суд відхилив позов, аргументувавши своє рішення тим, що екологи не змогли достатньою мірою пояснити свою позицію.

Раныше повыдомлялося, що в Конгрес США внесли законопроект, що передбачає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Окрім того, президент США Дональд Трамп неодноразово підкреслював, що Німеччина знаходиться повністю під контролем" і "в полоні у Росії" у питанні проекту газопроводу.

Ще до саміту в Гельсінкі Трамп називав "Північний потік-2" повною катастрофою.

"Я вважаю, що "Північний потік-2" - це повна катастрофа. Це жахливо, що Німеччина має газопровід з Росії. Мені повідомляли, що до 70% енергоресурсів Німеччини після будівництва нового газопроводу буде поставлятися з Росії. Як ви можете говорити про мир, якщо Росія має такий вплив у вашій країні?", - заявив Трамп на прес-конференції з прем'єром Британії Терезою Мей.

 

У США можуть ввести санкції проти "Північного потоку-2"
Теги:  Германия,  жалоба,  экологическая катастрофа,  Северный поток-2,  Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС