Трамп: "Північний потік-2" - це повна катастрофа

Трамп повідомив, що обговорить питання будівництва "Північного потоку-2" з Путіним

Президент США Дональд Трамп розкритикував Євросоюз та Німеччину за згоду на будівництво Росією "Північного потоку-2". Про це він говорив під час спільної прес-конференції з прем’єром Британії Терезою Мей за результатами зустрічі 13 липня, передає "Громадське".

"Я вважаю, що "Північний потік-2" - це повна катастрофа. Це жахливо, що Німеччина має газопровід з Росії. Мені повідомляли, що до 70% енергоресурсів Німеччини, після побудови нового газогону, постачатиметься з Росії. Як ви можете говорити про мир, якщо Росія має такий вплив у вашій країні?", - заявив Трамп.

Крім цього, Трамп повідомив, що обговорить питання будівництва "Північного потоку-2" під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 16 липня.

Нагадаємо, 11 липня Трамп заявив, що Німеччина "повністю під контролем" і "в полоні у Росії" у питанні проекту газопроводу.

Трамп зазначив, що США витрачають ресурси на захист Німеччини, у той час як європейська країна укладає енергетичну угоду з РФ.

Президент США, певно, мав на увазі газопровід "Північний потік-2", який може подвоїти обсяг газу, який Росія постачає безпосередньо в Німеччину, оминаючи транзитні країни, такі як Україна. Проти проекту виступили США і деякі члени ЄС.