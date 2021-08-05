Конституционный суд Франции одобрил "паспорта здоровья" и обязательную вакцинацию
Конституционный суд Франции поддержал ряд новых карантинных ограничений, которые предложили французские власти. Суд признал конституционными внедрение "паспортов здоровья" и принудительную вакцинацию определенных категорий населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Конституционный суд с оговорками одобрил принятый недавно парламентом документ об усилении карантинных ограничений. Суд поддержал пропуск в кафе и торговые центры по "паспортам здоровья" и одобрил обязательную вакцинацию медицинских работников.
Однако Конституционный суд не позволил французским властям расторгать контракты с работниками, которые отказываются вакцинироваться, а также не поддержал положение об обязательной самоизоляции в случае заражения коронавирусом.
Напомним, внедрение "паспортов здоровья" во Франции вызвало возмущение в обществе и спровоцировало массовые протесты.