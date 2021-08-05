Конституционный суд Франции одобрил "паспорта здоровья" и обязательную вакцинацию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Конституционный суд с оговорками одобрил принятый недавно парламентом документ об усилении карантинных ограничений. Суд поддержал пропуск в кафе и торговые центры по "паспортам здоровья" и одобрил обязательную вакцинацию медицинских работников.

Однако Конституционный суд не позволил французским властям расторгать контракты с работниками, которые отказываются вакцинироваться, а также не поддержал положение об обязательной самоизоляции в случае заражения коронавирусом.