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Конституційний суд Франції схвалив "паспорти здоров'я" та обов'язкову вакцинацію

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Франція, Четвер 05 серпня 2021 18:02
Конституційний суд Франції схвалив "паспорти здоров'я" та обов'язкову вакцинацію Фото: Конституційний суд Франції підтримав посилення карантину (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд Франції підтримав низку нових карантинних обмежень, які запропонувала французька влада. Суд визнав конституційними впровадження "паспортів здоров'я" та примусову вакцинацію певних категорій населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Конституційний суд з обмовками схвалив прийнятий нещодавно парламентом документ про посилення карантинних обмежень. Суд підтримав пропуск в кафе та торгові центри за "паспортами здоров'я" та схвалив обов'язкову вакцинацію медичних працівників.

Однак Конституційний суд не дозволив французькій владі розривати контракти з працівниками, які відмовляються вакцинуватися, а також не підтримав положення про обов'язкову самоізоляцію у разі зараження коронавірусом.

Нагадаємо, впровадження "паспортів здоров'я" у Франції викликало обурення у суспільстві та спровокувало масові протести.

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Вакцинація Франція Карантин Конституционный суд Украины
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