Конституційний суд Франції схвалив "паспорти здоров'я" та обов'язкову вакцинацію
Конституційний суд Франції підтримав низку нових карантинних обмежень, які запропонувала французька влада. Суд визнав конституційними впровадження "паспортів здоров'я" та примусову вакцинацію певних категорій населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Конституційний суд з обмовками схвалив прийнятий нещодавно парламентом документ про посилення карантинних обмежень. Суд підтримав пропуск в кафе та торгові центри за "паспортами здоров'я" та схвалив обов'язкову вакцинацію медичних працівників.
Однак Конституційний суд не дозволив французькій владі розривати контракти з працівниками, які відмовляються вакцинуватися, а також не підтримав положення про обов'язкову самоізоляцію у разі зараження коронавірусом.
Нагадаємо, впровадження "паспортів здоров'я" у Франції викликало обурення у суспільстві та спровокувало масові протести.