Конституційний суд Франції схвалив "паспорти здоров'я" та обов'язкову вакцинацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Конституційний суд з обмовками схвалив прийнятий нещодавно парламентом документ про посилення карантинних обмежень. Суд підтримав пропуск в кафе та торгові центри за "паспортами здоров'я" та схвалив обов'язкову вакцинацію медичних працівників.

Однак Конституційний суд не дозволив французькій владі розривати контракти з працівниками, які відмовляються вакцинуватися, а також не підтримав положення про обов'язкову самоізоляцію у разі зараження коронавірусом.