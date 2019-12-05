Конституционные изменения в части децентрализации являются частью минских соглашений, - Пристайко

Конституционную реформу в рамках децентрализации пообещал предыдущий состав украинского правительства в рамках выполнения минских соглашений. Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает "Укринформ".

Он добавил, что сами договоренности "были подписаны под военным давлением России, когда гибли украинцы".

"Это то, что было обещано, было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда гибли наши люди", - подчеркнул министр.

Ответ журналистам на этот вопрос Пристайко предоставил в контексте предыдущих заявлений команды президента Украины, которая отмечала, что есть готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "Нормандском формате", но обещает ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на министерском совете ОБСЕ заявил, что прогресс в урегулировании крупнейшего активного конфликта в Европе откроет путь к мирному урегулированию конфликтов в Грузии, Молдове, Азербайджане. Министр добавил, что вооруженная агрессия России против Украины продолжает оставаться самой большой угрозой миру и безопасности в Европе.